Die Polizei warnt vor Taschendieben: Am Mittwoch wurden ihr zwei Fälle gemeldet. Von 7.30 bis 8 Uhr wurde einer 66-Jährigen der Geldbeutel gestohlen. Die Frau fuhr in der Linie 71 von der Burbacher Straße (Friesenheim) bis zum Rathaus-Center (Mitte), stieg dort in die Bahn der Linie 6, um nach Mannheim an die Haltestelle „Reiss-Engelhorn-Museum“ zu fahren. Auf der Fahrt wurde ihr Geldbeutel aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack gestohlen.

Zeugen gesucht

Zwischen 20 und 20.30 Uhr wurde einer 73-Jährigen der Geldbeutel in der Linie 77 gestohlen. Die Seniorin fuhr von der Haltestelle Berliner Platz (Mitte) bis zur Haltestelle „Böcklinstraße“ in der Lagerhausstraße (Süd), als ihr der Geldbeutel gestohlen wurde. Auch sie bewahrte ihren Geldbeutel in einem auf dem Rücken getragenen Rucksack auf. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.