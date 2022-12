Nach mehreren Vorfällen am Dienstag im Stadtgebiet warnt die Polizei vor Taschendieben. Einem 80-Jährigen und einer 57-Jährigen wurden in Ladengeschäften in der Ludwigstraße (Innenstadt) der Geldbeutel und das Smartphone entwendet. Als der 80-Jährige das Fehlen des Portemonnaies bemerkte, ging er zu seiner Bank, um die EC-Karte sperren zu lassen – und stellte er fest, dass bereits mehrere Abbuchungen getätigt worden waren. Die 57-Jährige hatte während des Einkaufs eine leichte Berührung bemerkt, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Erst später stellte sie fest, dass ihr Handy verschwunden war.

Zwei verdächtige Frauen

Eine 85-Jährige stand gegen 15.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz (Innenstadt), als sie ebenfalls eine Berührung spürte. In der Bahn bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel weg war. Ein ebenfalls 85-Jähriger wurde gegen 11.30 Uhr in der Rottstraße (Süd) von zwei Frauen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Diese seien ihm bei seiner Erklärung sehr nahegekommen. Danach fehlte seine Geldbörse und es gab mehrere Abbuchungen auf seinem Konto. Er beschrieb die Frauen als 20 bis 25 Jahre alt und von molliger Statur. Beide trugen ein Kopftuch und sprachen gebrochen Deutsch. Die genaue Schadenshöhe in allen Fällen kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.