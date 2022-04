Nach mehreren Geldbeuteldiebstählen am Donnerstag im Stadtgebiet warnt die Polizei eindringlich vor Taschendieben. In Mundenheim wurde einem 73-Jährigen kurz nach 9 Uhr in einem Einkaufsmarkt (Hoheloogstraße) das Portemonnaie mit 100 Euro Inhalt aus der hinteren Hosentasche gestohlen. In einem Supermarkt in Süd (Schützenstraße) wurde eine 66-Jährige um 11 Uhr von einem Unbekannten angerempelt. Zu Hause stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mit 150 Euro aus ihrer Handtasche verschwunden war.

98-Jähriger von Trio verfolgt

In einem Discounter in der Gartenstadt war ein 98-Jähriger gegen 11.30 Uhr Opfer von Taschendieben. Ihm näherten sich zwei Männer und eine Frau. Als er weiterging, verfolgten sie ihn. Einer der Männer griff dann von hinten in die Jackentasche des 98-Jährigen und zog dessen Ledergeldbörse mit 800 Euro Bargeld heraus. Da die Täter medizinische Masken trugen, waren sie nur schwer erkennbar. Der Mann, der die Geldbörse aus der Jacke nahm, trug eine schwarze Basecap mit der weißen Aufschrift „Queen“.

Am Eingangsbereich eines Drogeriemarkts in der Rhein-Galerie (Mitte) wurde eine 18-Jährige bestohlen. Vermutlich zog ihr gegen 12.15 Uhr ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann den Geldbeutel aus der Jackentasche. Der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und war komplett weiß bekleidet. Hinweise zu allen Fällen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.