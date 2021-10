Ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen hat der Polizei gemeldet, dass er bereits am 4. Oktober eine betrügerische SMS erhalten hat. Seitdem würden von seinem Handy diverse Textnachrichten verschickt, in denen von Paketzustellungen die Rede sei, wie die Polizei mittelt. In der ursprünglichen Nachricht wurde der 40-Jährige darüber informiert, dass er eine Sprachnachricht erhalten habe, woraufhin er auf den Link in der SMS klickte. Scheinbar gelang es den Betrügern so, auf die Daten auf dem Mobiltelefon zuzugreifen. Von der Rufnummer des 40-Jährigen aus wurden mehrere SMS an seine gespeicherten Kontakte versendet. Die Polizei warnt vor dieser Masche, die sich „Smishing“ nennt (eine Kombination der Wörter „SMS“ und „Phishing“) und rät: „Klicken Sie nicht auf Links, Anhänge oder Bilder, die Sie in unerbetenen Textnachrichten erhalten, ohne vorher den Absender zu überprüfen.“