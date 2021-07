Die Polizei warnt vor Trickdieben, die sich mit immer neuen Maschen Zugang zu Wohnungen von Senioren verschaffen. Jüngster Fall in Ludwigshafen: Eine Frau gab sich als Mitarbeiterin einer Apotheke aus.

Die Frau klingelte am Donnerstagnachmittag an der Wohnung einer 86-Jährigen. Als die Seniorin öffnete, gab sich Frau sich laut Polizei als Praktikantin einer Apotheke aus. Sie täuschte vor, sie müsse die neuen Medikamente kontrollieren. Da die 86-Jährige tatsächlich vor kurzem neue Medikamente erhalten hatte, ließ sie die Unbekannte eintreten. Die vermeintliche Praktikantin ging daraufhin durch die ganze Wohnung und verließ sie wieder. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Die Frau ist Ende 20, zirka 1,70 Meter groß und dick. Sie trug einen dunklen Rock.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. „Dabei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt“, warnt die Polizei. Die Tricktäter seien erfinderisch und durchaus schauspielerisch begabt. Die Täter reagierten schnell und würden sich immer neue Taktiken ausdenken, um ihr Ziel zu erreichen. Während des Lockdowns gaben sich Trickdiebe beispielsweise aus Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus. „Klassiker“ sind auch der Zetteltrick, bei dem der Dieb vorgibt, eine Nachricht für einen Bekannten in der Nachbarschaft hinterlassen zu wollen, für die er einen Zettel und Stift benötigte. Auch die Bitte um ein Glas Wasser wegen Kreislaufproblem gehört zum Standardrepertoire. Auch als Handwerker geben sich die Täter immer wieder aus. Das Ziel ist in jedem Fall, in die Wohnung zu gelangen und dort nach Wertsachen und Bargeld Ausschau zu halten.

Die Polizei rät Senioren, misstrauisch zu bleiben und keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Auch bei dubiosen Anrufen von angeblichen Verwandten oder vermeintlichen Amtspersonen sei Vorsicht geboten. Die Beamten raten, den Hörer einfach aufzulegen und dann die Polizei zu verständigen.

Noch Fragen?

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de