Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hornstraße (Süd) haben Einbrecher laut Polizei zwischen dem 12. und 15. Februar Küchenutensilien und eine Lampe erbeutet. Die Polizei rät nach zahlreichen solcher Vorfälle in der Vergangenheit: Sperren Sie den Zugang in den Keller immer ab. Verwenden Sie dabei nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel. Es eignen sich massive Überfallen und Hangschlösser. Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Keller auf. Wenn Sie Ihre Fahrräder im Keller abstellen, lassen Sie diese im Fachhandel codieren (bei Neukauf einen Fahrradpass ausstellen lassen) und sichern Sie diese am besten an fixen Wandhalterungen. Achten Sie darauf, dass das Haustor geschlossen ist. Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei. Hinweise zum konkreten Fall an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.