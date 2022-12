In der Gartenstadt ist ein Unbekannter mit dem Versuch gescheitert, einen Mann an der Haustür zum Abschluss eines Vertrags zu bewegen. Wie die Polizei weiter mitteilt, klingelte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Mann bei einem Bewohner in der Königsbacher Straße. Der Mann gab sich als Vodafone-Mitarbeiter aus und bot einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss an. Das Opfer lehnte klugerweise ab. Ein Anruf bei dem Unternehmen ergab, dass es in dieser Gegend keine solchen Anschlüsse anbiete.

Die Polizei rät: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei

vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, etwa Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten betrogen werden, beispielsweise durch Falschgeld.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter unter www.polizei-beratung.de.