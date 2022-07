Die Polizei Ludwigshafen warnt vor falschen Telekommitarbeitern. Am Dienstagnachmittag ist den Beamten zufolge in Oppau ein vermeintlicher Mitarbeiter der Telekom Im Jakobsgarten sowie in der Georg-Ludwig-Krebs Straße unterwegs gewesen. In beiden Fällen habe er versucht, in Wohnung hineinzukommen. Einmal unter dem Vorwand, Leitungen für ein Angebot zu messen, im anderen Fall zur Inaugenscheinnahme des Routers. Beide Wohnungsinhaber haben den Unbekannten laut Polizei nicht hineingelassen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.