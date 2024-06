Sowohl in Mannheim als auch in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis versuchen unbekannte Täter laut Polizei, vornehmlich an der Haustür das Vertrauen von älteren Bürgern zu erschleichen, um sich so unberechtigten Zutritt in deren Wohnräume zu verschaffen und dort nach Wertgegenständen zu suchen. Sehr oft werde dabei vorgetäuscht, dass aufgrund eines Wasserrohrbruchs die Rohre innerhalb der Wohnung überprüft werden müssten. Allein zwischen dem 4. und 13. Juni sind den Beamten zufolge neun solcher versuchten Betrugsfälle aus dem Bereich Mannheim-Rheinau, Innenstadt, Neckarstadt-West und Heidelberg bekannt geworden. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4444 bei der Polizei zu melden.