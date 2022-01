Bei einer 29-jährigen Ludwigshafenerin hat am Dienstag um 18 Uhr ein Unbekannter angerufen. Laut Polizei teilte der Mann ihr mit, dass sie in Folge einer Online-Bestellung an einem Gewinnspiel teilgenommen habe. Um die Zahlung abzuschließen, verlangte er ihre IBAN, sonst müsse sie eine Strafe von 2000 Euro zahlen. Die 29-Jährige war verunsichert und gab ihre IBAN heraus, obwohl sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte. Daraufhin erklärte der Anrufer, dass nun drei Monate lang 75 Euro von ihrem Bank-Konto abgebucht werden würden. Bei einem weiteren Anruf, in dem sie aufgefordert wurde, ihre Kontodaten zu bestätigen, wurde sie stutzig und legte auf. Die Polizei rät: „Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder ähnliches.“