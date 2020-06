Im Ludwigshafener Stadtgebiet sind unseriöse Handwerker, sogenannte „Dachhaie“ unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat ein Mann am Freitag versucht, in der Pfingstweide eine Seniorin abzuzocken. Der vermeintliche Handwerker klingelte bei der 81-Jährigen und meinte, dass an ihrem Haus einige Reparaturen nötig seien. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma aus, diese habe in der Nähe eine Baustelle, weshalb er auf die Reparaturbedürftigkeit des Hauses der Seniorin aufmerksam geworden sei. Eine Rückfrage bei der besagten Firma ergab jedoch, dass diese keine Baustelle in der Nähe hatte. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unnötige Reparaturen in Rechnung stellen wollte. Die Polizei rät bei unangekündigt erscheinenden und nicht bestellten Handwerkern: „Unterschreiben Sie keine Verträge – lassen Sie sich schriftlich ein Angebot machen und verständigen Sie bei weiteren Zweifeln die Polizei.“