Die Polizei warnt vor Bettelbetrügern an der Haustür. Hintergrund sind zwei aktuelle Fälle aus Ludwigshafen. So klingelte am Dienstag eine ältere Frau bei einer 42-jährigen Ludwigshafenerin an der Tür und erzählte, dass der Sohn einer Freundin verstorben sei und man nun Geld für die Beerdigung sammeln würde. Kurz zuvor hatte die Seniorin auch bei einem 51-Jährigen geklingelt und erklärt, dass ihr Mann verstorben sei und sie Geld für das Essen ihrer Kinder benötige. Weder der Mann noch die Frau fielen auf die Lügengeschichten der Betrügerin herein. Die 42-Jährige hatte sich das Kennzeichen des Autos aufgeschrieben, mit dem die Seniorin unterwegs war. Ferner gab sie bei der Polizei eine Personenbeschreibung ab, so dass die Betrügerin identifiziert werden konnte. Es handelte sich um eine 68-Jährige, die erkennungsdienstlich erfasst wurde und danach wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste.