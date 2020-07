Sechs Anrufe von „falschen Polizisten“ sind der Polizei am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr aus Ludwigshafen gemeldet worden. Die Betrugsversuche scheiterten jedoch, da alle Betroffenen im Alter von 75 bis 90 Jahren frühzeitig misstrauisch wurden und das Telefonat beendeten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ganz allgemein vor dem Telefontrick „falscher Polizist“. Die Anrufer geben dabei beispielsweise an, die Polizei habe Hinweise auf einen geplanten Einbruch. Damit gelingt es Betrügern immer wieder, den Opfern zu vermitteln, dass ihre Wertsachen zu Hause nicht sicher sind. Es heißt dann: Ein Polizist in Zivil kommt vorbei, um das gesamte Geld und sämtliche Wertsachen „in Sicherheit“ zu bringen. Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Anzeige, heißt es von der Polizei.