Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Trickdiebstähle, die sich in Ludwigshafen ereignet haben. Am Mittwochabend erbeutete einer der Täter laut Polizeibericht Schmuck im Wert von 3000 Euro. Er hatte bei einem Seniorenehepaar in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und ihm einen Wasserschaden in der daruntergelegenen Wohnung vorgegaukelt. Das Paar ließ den Mann in die Wohnung, damit er sich die Badinstallationen anschauen konnte. Er streifte unbemerkt durch die Wohnung und stahl den Schmuck. Anschließend flüchtete er. Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, und zirka 1,75 Meter groß. Auffallend waren seine schwarzen Locken und ein Bart. Hinweise auf den Mann an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773. Opfer des Geldwechseltricks wurde eine 80-Jährige, die am Mittwochmittag nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Comeniusstraße (Oggersheim) von einem Mann geboten wurde, ihm einen Euro zu wechseln. Als die 80-Jährige in ihrem Geldbeutel nach Münzen suchte, ließ der Dieb das komplette Scheingeld mitgehen. Der Täter ist zwischen 35 und 45 Jahre alt, hat kurze Haare und ist etwa 1,60 Meter groß. Hinweise zu diesem Fall an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403. Beim Geldabheben in einer Bank in der Bismarckstraße (Mitte) wurde ein 67-Jähriger ausgetrickst. Als gerade das Bargeld aus dem Ausgabeschlitz des Bankautomaten kam, trat ein Unbekannter neben ihn und begann zu gestikulieren. Der Dieb nahm unbemerkt die Bankkarte an sich und hob mehrere Tausend Euro ab, bevor sein Opfer das Konto sperren ließ. Hinweise zu diesem Fall unter Telefon 0621/963-2773.