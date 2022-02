Nachdem an einer weiterführenden Schule im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt am Montagnachmittag ein Schriftzug mit drohendem Inhalt entdeckt worden war, ist die Kriminalpolizei Heidelberg weiterhin mit den Ermittlungen zum Verursacher beschäftigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn an mehreren Schulen ähnliche Vorfälle zu verzeichnen. Diese Taten sind demnach vermutlich auf sogenannte „Challenges“ in einem Videoportal in den sozialen Medien zurückzuführen, bei denen dazu aufgerufen wird, Straftaten in Form von Schriftzügen an verschiedenen Plätzen zu veröffentlichen. Hiervon wird sich versprochen, dass dann der Unterricht ausfällt. Die Polizei weist deshalb eindringlich darauf hin, dass derlei Aufrufe unter Umständen eine Straftat darstellen, die konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht wird. Dem Verursacher können zudem die entstandenen Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden. Solche Androhungen können einen aufwendigen Polizeieinsatz nach sich ziehen und mitunter traumatische Folgen für betroffene Personen haben.