Anrufe von angeblichen Polizeibeamten haben am Dienstag ein 81-Jähriger sowie eine 76-Jährige und eine 81-Jährige aus Ludwigshafen erhalten. Allen wurde vorgegaukelt, es sei in ihrer Wohngegend zu Einbrüchen gekommen. Nun sei auch ihr Hab und Gut gefährdet. Noch bevor die Betrüger Forderungen nach Geld oder anderen Wertgegenständen äußern konnten, beendeten alle Angerufenen das Gespräch, so die Polizei, die davor warnt, sich auf Unbekannte am Telefon einzulassen. Unter der Senioren-Hotline 0621 963-1515 berät die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen seit rund einem Jahr von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 und freitags von 8 bis 12 Uhr über die Gefahren.