Das Polizeipräsidium Rheinpfalz warnt in seinem Zuständigkeitsbereich eindringlich vor Betrügern, deren Maschen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Aktuell kommt es laut Polizei in der gesamten Vorder- und Südpfalz vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen Unbekannte etwa Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsicherten und manipulierten sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. „Es kann jeden treffen. Denn die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen, dessen knapp 2300 Beamte die Sicherheit von rund einer Million Menschen in Vorder- und Südpfalz verantworten.

Die typischen Maschen

Die Polizei baut auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: „Haben Sie im Bereich Ludwigshafen etwas Ungewöhnliches beobachtet? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein Betrug aktuell stattfinden könnte? Sind Sie Taxifahrer und bringen gerade eine ältere Person zu einer Bank, weil diese Geld abheben möchte? Oder sind Sie Mitarbeiter einer Bank und sollen einer älteren Person einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag von ihrem Konto auszahlen?“ Sollte das der Fall sein, bittet die Polizei darum, sie umgehend zu verständigen – „Dann rufen Sie bitte die 110“, so der Rat der Polizei. Im besten Fall stelle sich der Sachverhalt als harmlos heraus. „Im Zweifelsfall könnten Sie aber auch eine Straftat vereiteln und Mitbürger vor großem Schaden bewahren“. so das Präsidium.

Typische Maschen seien Gewinnversprechen mit der Bitte um eine „Vorleistung“, Täter, die sich am Telefon als Notare, Gerichtsvollzieher oder Rechtsanwälte ausgeben und versuchen, den Angerufenen zu einer Zahlung zu veranlassen. Oder Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, vor einem Einbruch warnen und als Boten Wertsachen „sichern“ wollen.

Beim „Enkeltrick“ rufen Betrüger meist Senioren an, geben sich als Verwandte oder gute Bekannte aus und fordern kurzfristig Bargeld wegen einer vermeintlichen Notlage. Manchmal werden Maschen auch kombiniert oder Täter täuschen vor, Mitarbeiter eines Softwarekonzerns zu sein, um Zugriff auf Daten der Betroffenen zu erhalten, weil sich auf deren Computer angeblich ein Virus befinde. Ein wichtiger Ratschlag der Polizei: „Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Bankverbindungen oder Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus.“