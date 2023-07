Die Besatzung eines Funkstreifenwagens hat am Samstagnachmittag versucht, ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad zu kontrollieren, auf das die Beamten gegen 16.20 Uhr in der Jakob-Trumpfheller-Straße aufmerksam geworden waren. Beim Anblick der Polizei habe der Rollerfahrer jedoch erheblich beschleunigt und sei weiter in Richtung Wupperstraße gefahren. „Im Verlauf der Flucht konnte der Sozius von dem Roller flüchten und lief in unbekannte Richtung davon“, teilt die Polizei mit, die vom Ende der Verfolgungsfahrt in der Turley-Straße berichtet, wo der Rollerfahrer aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit stürzte. Den Beamten zufolge verletzte er sich hierbei leicht und wurde anschließend festgenommen. Weil es wegen der riskanten Fahrmanöver des Mannes zu mehreren Gefährdungen von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern und Fußgängern gekommen sei, sucht die Polizei Mannheim jetzt Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4222 zu melden.