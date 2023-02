Die Polizei hat am Samstagabend in Ludwigshafen den Dreh eines Musikvideos unterbrochen. Laut Polizeibericht hatten Zeugen gegen 19.30 Uhr mehrere vermummte und mit Macheten bewaffnete Personen gemeldet. Demnach sollen sich diese im Bereich der Berliner Straße in Ludwigshafen aufgehalten haben. Bei einer Personenkontrolle habe sich herausgestellt, dass, dass es sich hierbei um Mitglieder einer Musikgruppe handelte, die sich zum Dreh eines Musikvideos getroffen haben - RHEINPFALZ-Informationen zufolge handelt es sich um die Musikgruppe HoodBlaq. Laut Polizeibericht versuchte ein 18-Jähriger sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Er sei aggressiv gewesen und habe die Beamten mehrfach beleidigt. Deswegen sei er von den Polizisten gefesselt worden, wogegen er sich massiv gewehrt habe. Nach Polizeiangaben seien bei der Kontrolle keine Gegenstände gefunden worden, die unter das Waffengesetz fallen - ein Gruppenmitglied habe Marihuana bei sich gehabt. Der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt, anschließend wurden allen Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei hat Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.