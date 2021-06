Zu einem besonderen Einsatz sind am Samstag Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Um 7 Uhr haben Anwohner in der Goethestraße (Hemshof) eine Entenfamilie gemeldet, die sich in den Innenhof eines Mehrfamilienhauses verirrt hatte. Laut Polizei zeigte sich die Großfamilie inklusive mehrerer Küken „ob dieses Dilemmas aufgeregt“. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr konnten die Enten eingefangen und an einem geeigneten Ort wieder freigelassen werden.