Täglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ ältere Menschen an und versuchen, mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen, so die Erfahrung der Polizei. Daher organisiert das Präsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen in Kooperation mit der Sparkasse Vorderpfalz gemeinsame Infostände. Dabei wird über gängige Betrugsmaschen aufgeklärt, und man erhält Tipps, wie man sich wirksam schützen kann. Die Experten der Banken und des Präsidiums bieten Beratung und beantworten individuelle Fragen. Auch der Seniorenrat der Stadt wird vertreten sein. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 28. Mai, 9 bis 12 Uhr, in der Sparkasse Vorderpfalz, Geschäftsstelle in der Hauptstraße 250, in Rheingönheim. Wer nicht vor Ort sein kann, den beraten Präventionsexperten kostenlos via Telefonhotline unter 0621 963-21177.