Im Stadtgebiet und auf der A650 vermeldet die Polizei fürs Wochenende gleich mehrere Unfälle: 1000 Euro Schaden verursachte ein Auffahrunfall am Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in Mundenheim. Im Bereich Saarlandstraße/Schänzeldamm fuhr ein 18-Jähriger vermutlich wegen zu geringem Abstand auf den Wagen einer 26-Jährigen auf, die plötzlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beim Ausparken nicht aufgepasst

Im Hemshof (Kanalstraße) achtete der Verursacher eines Unfalls beim Ausparken nicht auf den fließenden Verkehr und stieß mit dem Pkw eines 29-Jährigen zusammen, der keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Poller auf Insel beschädigt

Am Freitagabend um 20 Uhr krachte es in Friesenheim an der Kreuzung Stern-/Von-Stephan-Straße. Beteiligt waren insgesamt drei Pkw. Durch den Aufprall wurden neben zwei Fahrzeugen auch mehrere Straßenpoller auf einer Verkehrsinsel beschädigt.

Kollision nach Spurwechsel

3000 Euro Sachschaden verursachte am Samstag zwischen 15.10 und 15.25 Uhr ein Unfall auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Der Verursacher flüchtete. Kurz vor dem Oggersheimer Kreuz wechselte dieser mit seinem Wagen von der rechten auf die mittlere Fahrspur und kollidierte dort mit dem Fiat Punto einer 22-Jährigen. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen hellen Wagen handeln.

Hinweise an die Polizei zu allen Fällen unter Telefon 0621 963-2222 oder 06233/3130.