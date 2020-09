In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 2.45 Uhr im Bereich der Rohrlachstraße in Ludwigshafen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, schlugen dabei zwei bislang unbekannte Täter auf einen 40-jährigen Passanten ein. Dieser wurde im Gesicht verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei soll einer der Täter eine weiße Jacke getragen haben. Beide seien nach der Auseinandersetzung in Richtung Schanzstraße davon gelaufen.

Hinweise zu der Auseinandersetzung und zu den Flüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.