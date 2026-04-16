Bei einer Auseinandersetzung am Alten Messplatz in Mannheim ist am Mittwochabend ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten kurz nach 23 Uhr mehrere Personen vor den Treppenabgängen zur Neckarwiese in Streit.

Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Männer im Alter von 24 und 36 Jahren. Beide gaben an, von Unbekannten angegriffen worden zu sein. Dabei sei auch ein Messer eingesetzt worden. Der 24-Jährige erlitt eine Schnittwunde und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb unverletzt.

Die Angreifer flüchteten in Richtung Neckarwiese. Einer der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, mit Stoppelbart, kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 3301-0 zu melden.