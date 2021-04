Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Montagnachmittag mit einem Messer in der Hand durch ein Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt gelaufen ist. Die Beamten wurden gegen 16.15 Uhr alarmiert und durchsuchten daraufhin das Gebäude in der Bismarckstraße, in dem sich neben Wohnungen auch mehrere Geschäftsräume sowie eine Arztpraxis befinden. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann das Haus wieder verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Zeugin gab an, der Mann habe mit dem Messer niemanden bedroht. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand keine Gefährdung“, heißt es im Polizeibericht. Der Gesuchte hat blondes Haar, einen Schnauzbart und einen Stoppelhaarschnitt. Er trug beigefarbene Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.