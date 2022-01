Unbekannte haben in Oppau Müllcontainer und Sperrmüll in der Edigheimer Straße und der Breitscheidstraße angezündet. Wegen des Feuers in der Breitscheidstraße wurde am Freitag vorsorglich ein Gebäude evakuiert. Einige Anwohner mussten deshalb ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Durch die Hitzeausstrahlung des Feuers wurde ein geparktes Auto sowie ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Die Berufsfeuerwehr habe noch größere Schäden verhindert. Wie hoch die Schadenssumme durch den Brand ist, wird noch ermittelt. Um auf die Spur der Brandstifter zu kommen, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 962-2222.