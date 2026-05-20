Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten hat am Dienstagabend die Polizei am Berliner Platz in Ludwigshafen beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen 18.15 Uhr mehrere Notrufe ein.

Einsatzkräfte trafen im Umfeld des Berliner Platzes auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen. Diese gaben an, zuvor von einem unbekannten Mann angerempelt worden zu sein. Daraus habe sich eine Rangelei entwickelt.

Zwei Passanten versuchten nach Angaben der Polizei, den Streit zu schlichten. Insgesamt wurden bei der Auseinandersetzung vier Menschen leicht verletzt.

Der mutmaßliche Aggressor flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Er wird als etwa 35 Jahre alt beschrieben, mit langen braunen Haaren und schwarzer Lederjacke.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.