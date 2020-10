Einen Audi-Fahrer aus Ludwigshafen, der am Sonntagabend mit 165 Stundenkilometern auf der B 9 unterwegs war, hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Zivilstreife um 17.45 Uhr auf den Audi im Bereich Mutterstadt aufmerksam. Das zivile Fahrzeug der Polizei ist mit einer geeichten Videomessanlage ausgerüstete, die Geschwindigkeitsmessungen während der Fahrt ermöglicht. Eine Messung des Audi ergab eine Geschwindigkeit von 165 Stundenkilometern; nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Nettogeschwindigkeit von 154 und somit eine Überschreitung um 54 Sachen. Außerdem überholte der Fahrer einen anderen Wagen trotz Überholverbots und anschließend in einem Baustellenbereich zwei weitere Autos rechts. Den Audifahrer erwarten nun vier Punkte in Flensburg, ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 730 Euro, teilte die Polizei mit. Am gleichen Abend stoppte die Polizei einen weiteren Audifahrer auf der B 9, der bei erlaubten Tempo 80 mit 152 Sachen unterwegs war ( Nettogeschwindigkeit 144) Für diese Fahrt erwartet den Fahrer aus Worms ein Bußgeld in Höhe von 880 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.