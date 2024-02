Die Polizei hat am Samstagabend gegen 20.15 Uhr am Cahn-Garnier-Ufer in Mannheim einen 28-jährigen Tesla-Fahrer gestoppt, der mit zu hohem Tempo unterwegs gewesen ist. Der Mann fiel dem Streifenteam offenbar durch seine rücksichtsloses und riskante Fahrweise auf und beschleunigte sein Auto immer wieder auf die höchstmögliche Geschwindigkeit. Da unklar ist, ob er bereits im Vorfeld weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei unter Telefon 0621 174-3310 nach Zeugen.