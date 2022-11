Bei E-Scooter-Kontrollen am Mittwoch hatte die Polizei einiges zu beanstanden. Ein 36-Jähriger war laut Polizei in der Edigheimer Straße (Oppau) unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Ein Test reagierte auf Amphetamin. Der Ludwigshafener wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zwei weitere Kontrollen von E-Scootern in der Kanalstraße (Hemshof) und der Brunckstraße (Friesenheim) führten zu Strafanzeigen. Ein 14-Jähriger war mit einem Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs. Der Elektroroller einer 33-Jährigen hatte noch nicht mal ein Kennzeichen und ebenfalls keinen Versicherungsschutz.