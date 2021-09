Die Polizei hat am Montag eine Elektroschockpistole, ein sogenanntes Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG), gegen einen 38-Jährigen eingesetzt. Gegen 17 Uhr lief der Mann zunächst an Polizeibeamten in der Prinzregentenstraße (Nord) vorbei. Wenige Meter dahinter folgte seine ehemalige Lebensgefährtin. Die 30-Jährige rief den Beamten zu, dass sie den 38-Jährigen festhalten sollten. Als die Beamten den Mann daraufhin ansprachen, reagierte er nicht, sondern warf ein Tierabwehrspray in einen Mülleimer sowie ein Taschenmesser in ein Gebüsch. Danach blieb er stehen und verhielt sich äußerst aggressiv den Ordnungshütern gegenüber. Als sich der Mann dann plötzlich in den hinteren Hosenbund griff, um etwas herauszuholen, setzten die Beamten nach vorheriger Ankündigung die Elektroschockpistole ein und entdeckten daraufhin in der Kleidung des 38-Jährigen einen Totschläger.

Ein Alkotest ergibt 1,73 Promille

Der 38-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille. Bei der Befragung der 30-Jährigen erklärte diese, dass ihr „Ex“ sie kurz zuvor mit einem Messer bedroht und sie geschlagen habe. Wegen des höher werdenden Passantenaufkommens sei er dann weggelaufen. Die 30-Jährige erklärte zudem, dass es in der Beziehung bereits in der Vergangenheit zu physischer Gewalt gekommen und ihr früherer Partner oft betrunken gewesen sei.