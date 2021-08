Mehrere Strafanzeigen und ein Führerscheinentzug sind das Ergebnis einer Kontrolle durch die Autobahnpolizei Ruchheim am späten Dienstagabend auf der B9. Eine Streife stoppte gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe Oggersheim einen älteren Audi, der in Richtung Speyer unterwegs war. Die Beamten stellten nach Polizeiangaben fest, dass der 20-jährige Fahrer des Wagens als Essenslieferant für ein lokales Restaurant unterwegs war. Eine Überprüfung des jungen Mannes ergab, dass dessen albanischer Führerschein zur Fahndung ausgeschrieben war. Aufgrund eines zurückliegenden Verstoßes war gegen den Audifahrer ein Fahrverbot verhängt und sein Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben worden. Eine Arbeitserlaubnis konnte der Lieferant ebenfalls nicht vorlegen, daher wird nun zusätzlich wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt – auch gegen den Betreiber des Lieferdienstes. Den 20-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Den Führerschein musste er sofort abgeben und zudem einen dreistelligen Geldbetrag als Sicherheitsleistung bezahlen. Glücklicherweise hatte der Fahrer das bestellte Essen bereits einige Minuten zuvor abgeliefert, berichtet die Polizei.