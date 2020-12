Die Polizei hat am Samstag in Mundenheim einen 24-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der mit einem „frisierten“ Mofa unterwegs war. Außerdem hatte der junge Mann wohl am Vortag Drogen konsumiert. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden an dem Mofa technische Veränderungen vorgenommen, sodass es eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 55 Stundenkilometern erreichte. Erlaubt ist Tempo 25. Letztlich wurde dem jungen Mann auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und das Mofa sichergestellt. Der 24-Jährige muss sich nun mit einer ganzen Reihe von Strafanzeigen auseinandersetzen.