In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei einen 37-jährigen Autofahrer in der Halbergstraße (Süd) kontrolliert. Nach Angaben der Polizei ergab die Kontrolle, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten brachten ihn zur Polizeidienststelle, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gilt als Hauptursache für Unfälle. Laut Polizei gefährden berauschte Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle die Eignung des Fahrers überprüfen.

Aktuell weist die Polizei darauf hin, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer auf 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum hochgesetzt wurde. Es gilt jedoch weiterhin absolutes Alkoholverbot am Steuer, wenn THC im Blut nachgewiesen wird. Für Fahranfänger und Personen in der Probezeit gilt „zero tolerance“ – weder Alkohol noch THC sind erlaubt.