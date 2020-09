Einen getunten 5er-BMW aus Mannheim hat die Polizei am Montagabend im Hemshof gestoppt. Das Auto fiel einer Streife um 18.10 Uhr in der Rohrlachstraße auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein nicht eingetragenes Fahrwerk eingebaut war. Außerdem waren „unzulässige Leuchtmittel“ als Abblendlicht angebracht und die Blinker waren auf Dauerleuchten eingestellt. Den 31-jährigen Fahrer aus Mannheim erwartet nun laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Wegen der unzulässigen Veränderungen am Fahrzeug war außerdem die Betriebserlaubnis für dieses erloschen.