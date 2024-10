Ein 23-Jähriger, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, ist am Mittwoch gegen 16 Uhr einer Polizeistreife in der Gustav-Heinemann-Allee ( Hemshof) ins Netz gegangen. Den Beamten war aufgefallen, dass das Fahrzeug keine Nummernschilder hatte. Sie stoppten den jungen Mann und stellten bei der Kontrolle frische Unfallschäden an dem Auto fest. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen zuvor vom Gelände einer Autowerkstatt gestohlen worden war. Der 23-Jährige, der unter dem Einfluss von Cannabis stand, wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.