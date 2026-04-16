Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn A656 bei Mannheim mehrere Verstöße festgestellt. Die Maßnahmen sind Teil einer Kontrollwoche von Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April.

Schwerpunkt war der europaweite Speedmarathon am Mittwoch. Auf Höhe von Mannheim-Seckenheim überwachten Einsatzkräfte am Morgen die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Mannheim.

Dabei wurden insgesamt 19 Verstöße registriert. In vier Fällen droht ein Fahrverbot. Ein Fahrzeug war nach Polizeiangaben mehr als 60 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt unterwegs.