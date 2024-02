Mit der Altweiberfasnacht beginnt am Donnerstag die Hochphase der Fasnachtskampagne 2023/24. Bis zum Ende am folgenden Dienstagabend wird ausgelassen getanzt, gelacht und gefeiert. Doch die Polizei warnt: Die närrische Fröhlichkeit birgt Gefahren, insbesondere dann, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist.

Damit die Narren in der Region sicher durch die nächsten Tage kommen, rät die Polizei: Wer Alkohol trinkt, sollte das Auto stehen lassen – und auch nicht bei alkoholisierten Fahrern einsteigen. Lieber ein Taxi rufen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder von einer nüchternen Person abholen lassen und sicher daheim ankommen. Ein weiterer Tipp: Wer zusammen feiert, geht zusammen heim.

Die Polizei ist an den Fasnachtstagen verstärkt im Einsatz. Es sind vermehrte Verkehrskontrollen geplant. Wer Fasnachtsumzüge besucht, dem wird geraten, besonders auf die Wertsachen zu achten. Denn Taschendiebe nutzten die Ausgelassenheit und das Gedränge aus, um unbemerkt zu stehlen. Der Tipp der Polizei: Taschen immer verschlossen und am besten eng am Körper tragen.

Auch für die Wahl des Kostüms haben die Beamten einen guten Ratschlag: Auf täuschend echt aussehende Waffen wie Pistolen oder Gewehre verzichten, sonst kann es schnell mal zu einem unnötigen Einsatz kommen. Und auch wenn an Fasnacht vermeintlich Narrenfreiheit gilt: verbotene Symbole dürfen auch an diesen Tagen weder getragen noch gezeigt werden, so die Polizei.