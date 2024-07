Eine vierköpfige Tätergruppe hat sich am Dienstag gegen 3 Uhr Zutritt zu einer Garage eines Anwesens in der Haßlocher Straße in Mannheim verschafft. Der Eigentümer bemerkte die Einbrecher und löste über sein Sicherheitssystem einen Alarmton aus, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Täter aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen in unmittelbarer Nähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die vier Heranwachsenden im Alter von 24 Jahren, 16 Jahren und 15 Jahren, hatten Fahrräder dabei. Ersten Erkenntnissen zufolge stammen diese aus einem Anwesen in der Relaisstraße und wurden von dort entwendet. Während der Personenkontrolle wurde bei einem der Männer ein Portemonnaie gefunden, welches ebenfalls geklaut war. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die Männer auf ein Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen Diebstahls verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen übernommen.