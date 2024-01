Die Polizei hat drei Jugendliche in Mundenheim ermittelt, die am Sonntagnachmittag in der Erbgasse einen Roller gestohlen haben. Ein Zeuge hatte die Jungs beim Diebstahl beobachtet, so die Polizei. Als der Mann sie ansprach, flüchteten die Jugendlichen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Kurz darauf entdeckt er das Trio im Bereich des Adlerdamms wieder. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß schnappte eine Polizeistreife die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren in der Saarlandstraße. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.