Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 24-Jährigen festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, in eine Kita in der Gartenstadt eingebrochen zu sein. Der Einbruch in die Kindertagesstätte im Kärntner Viertel ereignete sich gegen 2.30 Uhr. Die Täter schlugen laut Polizeibericht Scheiben eines Kellerfensters und im ersten Obergeschoss ein, um in das Gebäude zu gelangen. Ein Zeuge stellte einen der Täter bei der Flucht nach der Tat und entriss ihm einen Teil des Diebesgutes. Der Mann flüchtete und der Zeuge alarmierte die Polizei. Aufgrund der Täterbeschreibung wurde der 24-jährige Ludwigshafener kurz darauf von einer Streife festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.