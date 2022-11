In der Nacht auf Sonntag haben zwei Männer versucht, einen Zigarettenautomaten in der Mundenheimer Straße (Süd) aufzubrechen. Eine Streife fand laut Polizei das Fahrzeug der mutmaßlichen Täter. Als ein 38-jähriger Verdächtiger vor Ort erschien, stellten die Beamten Kleidung und ein Handy als Beweismittel sicher. An dem Automaten wurden Spuren gesichert. Gegen den 38-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls eingeleitet.