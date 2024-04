Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag zwei jugendliche Einbrecher geschnappt, die gewaltsam in einen Kiosk in der Berliner Straße (Mitte) eingedrungen waren und dort Waren gestohlen hatten. Der Zeuge alarmierte die Polizei gegen 1.20 Uhr. Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung des Mannes konnten die Jugendlichen, ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger, in der Nähe des Kiosks von einer Streife ausfindig gemacht werden. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurden beide gestellt und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Später wurden sie ihren Eltern übergeben. Das Diebesgut – unter anderem Bargeld und Tabakwaren – wurde an den Eigentümer des Kiosks zurückgegeben. Die Jugendlichen werden sich wegen des Vorwurfs des Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen, teilt die Polizei weiter mit.