Die Polizei hat einen Handydieb erwischt, der am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr ein Samsung-Mobiltelefon, das grundsätzlich einen Wert von knapp 2000 Euro hat, aus einem Mobiltelefon-Shop in der Bismarckstraße (Innenstadt) gestohlen hatte. Bei dem Gerät handelte es sich jedoch um eine Attrappe. Der Täter flüchtete anschließend aus der Filiale in Richtung Bahnhofstraße. Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine Person, die der Beschreibung des Täters entsprach. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden sie das gestohlene Mobiltelefon. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige wieder entlassen.