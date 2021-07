Durch einen aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei am Samstag gegen 1 Uhr gelungen, in der Bad-Aussee-Straße in Oppau einen 43-jährigen Fahrraddieb auf frischer Tat zu ertappen. Bei der Kontrolle wurden bei dem Beschuldigten Betäubungsmittel entdeckt. Den 43-jährigen erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.