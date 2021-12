Ein 18-jähriger Ludwigshafener hat am Sonntagabend um 21.30 Uhr versucht, in ein Versicherungsbüro in der Rohrlachstraße (Hemshof) einzubrechen. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und verständigten sofort die Polizei. Diese nahm eigenen Angaben zufolge den Einbrecher vor Ort fest. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchdiebstahls verantworten.