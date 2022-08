Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen mutmaßlichen Autoknacker festgenommen. Ein Zeuge hatte den Verdächtigen gegen 4.30 Uhr in der Neckarstadt beobachtet, als er sich an einem in der Mittelstraße geparkten Fahrzeug zu schaffen machte. Der Mann drückte ein teilweise offenstehendes Autofenster herunter, entriegelte die Tür und durchsuchte den Innenraum nach Wertsachen. Die alarmierte Polizei nahm den 23-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.