In vier Kiosken und zwei Supermärkten haben Jugendliche am Donnerstag testweise Feuerwerk zu kaufen versucht, das aufgrund geltender Altersbeschränkungen nicht an sie abgegeben darf. Beauftragt wurden sie vom Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizei, der städtischen Jugendförderung und dem Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt.

Ziel der Aktion war es, zu überprüfen, ob die gesetzlichen Regelungen beim Verkauf von Feuerwerk eingehalten werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde dreimal gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Die jungen Testkäufer hatten Feuerwerkskörper der Kategorie F2 verlangt. Darunter fallen Klassiker wie Kanonenschläge, Batterien oder Raketen, die ausschließlich zur Verwendung unter freiem Himmel vorgesehen sind. Käufer müssen volljährig sein und dürfen die Böller nur am 31. Dezember und 1. Januar abfeuern.

In drei Geschäften wurden Feuerwerkskörper dieser Kategorie ohne jegliche Alterskontrolle an die Jugendlichen verkauft. In zwei Fällen wurden auch Zigaretten abgegeben, damit liegen Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz vor. Lediglich in einem Kiosk wurden dessen Vorschriften beachtet.

Im Netz



Weitere Infos zum Thema Feuerwerk zum Jahreswechsel beim Bundesinnenministerium: https://s.rlp.de/9QK6p .

Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz: https://s.rlp.de/0vxnS.