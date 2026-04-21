Bei Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen einer europaweiten Aktion hat die Polizei in der Pfalz zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, wurden in der Woche von Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April, rund 282.000 Fahrzeuge überprüft.

Dabei stellten die Einsatzkräfte etwa 7100 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Am sogenannten Speedmarathon am Mittwoch, 15. April, wurden knapp 30.000 Fahrzeuge kontrolliert, mehr als 800 davon waren zu schnell unterwegs.

Die Polizei nutzte die Kontrollen auch, um auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit hinzuweisen. Betroffene Fahrer wurden vor Ort angesprochen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums bleibt zu schnelles Fahren eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Im Jahr 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich 1791 Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit registriert, im Jahr zuvor waren es 2027.