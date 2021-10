Die Polizei hat am Freitag einen 25-jährigen Wohnsitzlosen festgenommen, auf dessen Konto mehrere Straftaten gehen sollen. Laut Polizeibericht soll er versucht haben, einer älteren Dame Wertsachen aus der Handtasche zu stehlen. Außerdem soll er in einer Bäckerei einen Taschendiebstahl begangen haben. Ferner wurde er bei einem Ladendiebstahl in einem Mundenheimer Supermarkt ertappt, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten fanden bei dem Mann ein Taschenmesser, deswegen muss er sich wegen des Vorwurfs des Diebstahls mit Waffen verantworten. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt.